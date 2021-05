Remco Evenepoel, the day after: "Ik ben niet ontgoocheld: het wordt een mooie battle"

Zat er gisteren meer in? Remco Evenepoel raapte donderdag aan de finish geen boniseconden. "Neen, 6 seconden is altijd verwaarloosbaar, denk ik", doelt hij op de buit van concurrent Egan Bernal.

"Misschien ging ik iets te vroeg aan in de sprint, maar ik heb me er niet echt druk om gemaakt. Het belangrijkste is dat Bernal mij er niet af kreeg. Dat geeft veel vertrouwen, ook voor de ploeg."

"Neen, ik heb gisteren helemaal niet aan een aanval gedacht. Er zijn in zo'n situatie altijd twijfels of je nog iets moet doen, maar ik zag veel jongens in moeilijkheden."

"Het was ook nog maar de 6e etappe. Er komen nog zware dagen waar je je krachten moet gebruiken. Ik had niet echt het gevoel dat ik iets moest doen gisteren."

Dacht Evenepoel overigens zelf dat hij de roze trui wel bemachtigd had? "Ik wist het niet. De mensen rondom mij zeiden van wel, ik was vooral blij met wat ik had neergezet. Maar ik wist het echt niet en ik was niet ontgoocheld."

Wil Evenepoel vooral volgen en veel later in deze Giro toeslaan? "Ineos heeft ook gezien dat onze ploeg heel sterk is", countert hij zachtjes.

"Het zal een mooie battle worden. Ik kijk er naar uit. Het is speciaal om te strijden tegen een ploeg die al zo vaak de Tour gewonnen heeft. Daar had ik vooraf niet van durven te dromen."