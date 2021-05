Pieter Serry na de aanrijding in de Giro: "Ik mag blij zijn dat ik hier nog ben"

"Ik heb een vrij goeie nacht gehad", vertelde de onfortuinlijke Serry vanmiddag bij de start. "Ik ben vanmorgen met stijfheid opgestaan, maar dat is normaal na een val."

"Ik mag blij zijn dat ik niets gebroken heb en dat ik hier nog ben. De ploegleider van BikeExchange heeft me gebeld en heeft zich uitgebreid geëxcuseerd. Hij voelt zich beschamend. We hebben het uitgeklaard."

"Het is vervelend voor mij geweest, maar ik kan niet blijven kijken naar het verleden. Ik hoop dat ik mijn taken kan blijven uitvoeren. Remco zal me nog nodig hebben."

"Een ongeval is snel gebeurd. Het is ambetant dat het met mij was, maar het kon veel slechter geweest zijn."

De betrokken ploegleider kreeg een boete en is uit de Giro gezet. "Of dat streng is? Het is normaal dat hij gestraft wordt."

"De volgwagen zal een dagje achteraan moeten rijden, maar dat valt wel mee in een sprintersrit. En die boete zouden ze beter aan mij geven, want de UCI wordt er alleen maar rijker van", grapte Serry, die vooral last heeft aan zijn achterwerk en onderrug.