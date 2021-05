Ontgoochelde Merlier getroost door vriendin Cameron na finish: "Ik had gewoon m'n dag niet"

Plots dook een roze trui op. Niet die van Attila Valter, wel die van zijn vriendin Cameron Vandenbroucke. "Een leuke verrassing", lachte de sprinter, die derde eindigde. Al had hij haar liever ook een boeket zegebloemen willen overhandigen.

"Ik had gewoon een slechte dag", klonk het eerlijk bij Merlier. "Op zich zat ik nog goed gepositioneerd, maar eigenlijk zat ik net twee plekjes te ver. Dat komt misschien omdat ik niet fris genoeg meer was - onderweg heb ik me wat in slaap laten wiegen."

Door zijn positionering maakte Merlier op geen enkel moment kans tegen een ontketende Ewan. "Ik had nooit het gevoel dat ik er nog over zou geraken. Mocht dat wel het geval geweest zijn, zou ik gesprint hebben tot op de meet."

"Of ik me zorgen maak naar de volgende sprint van maandag toe? Nee, het is nu gewoon 2 dagen overleven. Goed slapen, goed herstellen en hopen dat het tempo in de bergen niet te hoog ligt."