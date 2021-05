Nederland trekt met Dumoulin, Mollema, Kelderman, Havik en Van Baarle naar Tokio

Tom Dumoulin combineert de wedstrijd op de weg met de individuele tijdrit van vier dagen later. Youri Havik komt ook in actie als baanwielrenner in Tokio. Hij is geselecteerd voor het onderdeel madison.

Mathieu van der Poel koerst niet mee in Tokio. Hij gaat voor olympisch goud op z'n mountainbike.

Voor ons land zullen Wout van Aert en Remco Evenepoel aan de start staan van de olympische weg- en de tijdrit. De 3 andere namen houdt bondscoach Sven Vanthourenhout nog achter de hand.