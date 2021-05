Martijn Wydaeghe wil met Neuville wereldtitel: "West-Vlaams verstond Thierry niet"

Het WK rally is uitstekend begonnen voor Thierry Neuville en zijn nieuwe corijder, de West-Vlaming Martijn Wydaeghe. Na 3 manches en 3 podiumplaatsen staan ze met hun Hyundai 2e in de WK-tussenstand, achter de Fransman Sebastien Ogier. Nochtans had Wydaeghe amper de tijd om zich in te werken, want hij werd maar net voor de 1e WK-rally in Monte Carlo aangetrokken.

"Het was een donderdagmorgen om tien uur", vertelt Wydaeghe. "Ik

werkte al bij Hyundai, maar ik keek toch verbaasd op toen Thierry Neuville me

belde." Neuville werkte tien jaar lang samen met de Fransman Nicolas Gilsoul, maar vlak voor de start van het seizoen werd die samenwerking beëindigd. "Over zijn vraag om zijn nieuwe copiloot te worden moest ik niet lang nadenken", zegt Wydaeghe. "Ik zei meteen ja."

Martijn Wydaeghe en Thierry Neuville.

"Geen tijd om na te denken"

"Ik ben meteen in gang geschoten", vervolgt Martijn Wydaeghe. "Een rally als Monte Carlo vraagt normaal 3 tot 4 weken voorbereiding als co. Maar ik had nog maar anderhalve dag. Veel tijd om na te denken was er niet." "Ik had al wel wat ervaring als corijder", gaat hij voort, "maar in die eerste wedstrijd was het toch wat zoeken." "Elke coureur heeft zijn eigen notasysteem", legt Wydaeghe uit."En de rally van Monte Carlo is bovendien heel complex. Op zondagavond waren we mentaal uitgeput. Maar het liep goed, we werden meteen derde."

"Kleine details kunnen het verschil maken in de auto", vervolgt de 28-jarige co. "De manier waarop je iets voorleest, intonatie of de timing bijvoorbeeld." "Voor Thierry mag ik in een bochtencombinatie de informatie niet te vroeg geven, hij heeft het graag last minute. Dat verschilt van coureur tot coureur."

Thierry Neuville en Martijn Wydaeghe in actie.

"Logopedie om uitspraak van het Frans te verbeteren"

"Ik volg logopedie om mijn uitspraak van het Frans bij te spijkeren", zegt Martijn Wydaeghe. "Om de uitspraken precies te krijgen zoals Thierry het wil." Neuville is Duitstalig van origine."We hebben het in het West-Vlaams geprobeerd maar dat hij verstond hij niet", lacht Wydaeghe. "Frans was de logische keuze."

Neuville heeft recent zijn contract bij Hyundai verlengd. "Hij liet mij weten dat dat ook voor mij goed nieuws is", zegt Wydaeghe. "We gaan ervan uit dat we de samenwerking blijven voortzetten zolang alles goed gaat. Op dat niveau wissel je natuurlijk niet zomaar elk jaar."

De WK-rally van Frankrijk in 2013 was de eerste rally van Wydaeghe op hoog niveau. "Met wijlen Philip Cracco reed ik die eerste WK-rally", vertelt hij. "Ik ontmoette zo veel mensen, zoals ook Freddy Loix. Met hem deed ik belangrijke ervaring op."

"Training is een must voor een copiloot"

"Voor een corijder is het een must om te trainen, zowel mentaal als fysiek", zegt Wydaeghe. "Ik bekijk dagelijks beelden van onboardvideo’s. Alles analyseren en de set-up van de auto beter begrijpen is belangrijk." "Maar ik train zeker ook fysiek", zegt hij. "Iedere schok van de auto gaat in zo’n WK-weekend door je lichaam. Als je niet in topvorm bent, kan je zo’n weekend fysiek en mentaal niet doorkomen." Wydaeghe heeft een verleden als competitiewielrenner. "Ik was helemaal niet zo goed", lacht hij. "Fietsen is wel een passie van mij."

De populariteit van rally in Vlaanderen een boost geven

"Ik hoop dat onze sport wat populairder kan worden in Vlaanderen door mijn aanwezigheid in het WK", zegt Wydaeghe. "Mensen zien hier vaak enkel de minder aangename kanten van rally, maar met hybride auto’s zit er bijvoorbeeld een mooie toekomst aan te komen."



"In de top drie naar Ieper"

Midden augustus komt het WK rally naar Ieper. "Daar kijk ik al heel lang naar uit", geeft Martijn Wydaeghe toe. "Dat is mijn thuisrally, ik ben heel dicht bij Ieper opgegroeid." "Daar als leider in het WK aankomen zou super zijn. Maar dat wordt de komende weken met de gravelrally’s niet evident", vervolgt Wydaeghe. "Als we de top 3 kunnen vasthouden voor we naar Ieper gaan zou ik al heel tevreden zijn."

"Mijn sterkte als co zit in mijn gedrevenheid, mijn oog voor detail en mijn kalmte", weet Wydaeghe. "Ik heb helemaal geen ambitie om zelf hoofdrijder te worden, daar heb ik veel minder talent voor. Mocht Thierry mij vragen om te wisselen dan zou ik hem vriendelijk bedanken."

