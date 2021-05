Japanse petitie om Spelen te schrappen haalt 350.000 handtekeningen

Verschillende opiniepeilingen in Japan gaven de voorbije maanden aan dat 60 tot 70% van de bevolking gekant is tegen de organisatie van de Olympische Spelen in Tokio.

De belangrijkste reden is dat Japan de coronapandemie nog altijd niet bij de kladden heeft. In verschillende regio's werd al een paar keer de noodtoestand afgekondigd. Velen vinden het waanzin om in die omstandigheden mensen uit alle hoeken van de wereld te laten invliegen.

Dat is ook de vrees van de initiatiefnemers van een online petitie, die vrijdag werd ingediend bij de organisatoren. Meer dan 352.000 Japanners tekenden die petitie. "Annuleer de Spelen om onze levens te redden", zegt initiatiefnemer Kenji Utsunomiya, een voormalige kandidaat-gouverneur van Tokio.

"Waar geef je de voorkeur aan: aan het leven of aan een ceremonie genaamd de Olympische Spelen? Het is aan het IOC om de Spelen al dan niet te laten doorgaan, maar Tokio kan als gaststad meteen vragen om de boel af te blazen."