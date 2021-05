Iljo Keisse over Remco Evenepoel: "Ik sta op als hij ontbeten heeft"

"Remco is vrij rustig", vertelde Iljo Keisse gisterenmiddag voor aanvang van de 7e etappe in de Giro d'Italia.

"Hij is goed voorbereid en hij weet wat er aankomt. Hij heeft zijn doelen van rit tot rit. Alles verloopt volgens plan. Er is geen reden om teleurgesteld te zijn."

"De sfeer is goed en we hebben een goeie groep. Remco is blij dat hij weer kan koersen. Hij amuseert zich en hij is blij met het niveau dat hij haalt. Hij had er op gehoopt en hij bevestigt. Hij is gelukkig."

De generatiekloof tussen Evenepoel en Keisse wordt misschien een beetje geïllustreerd door hun slaappatroon.

"Remco gaat vroeg slapen, maar hij is heel vroeg wakker, veel vroeger dan ik. Ik heb hem nog niet dikwijls gezien 's ochtends. Als hij terugkeert van het ontbijt, dan sta ik ongeveer op, een uurtje later."

En wat met de ambities? Wordt er over het podium of winst in Milaan gepraat? "Neen, daar wordt niet over gesproken", is Keisse stellig.

"Dat is nog heel vroeg. Remco staat er goed voor. Het is een droomsituatie. Hij staat 2e en wij hoeven niet op kop te rijden. We kunnen gewoon volgen."