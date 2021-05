Duel in Colombia 5x stilgelegd door traangas van betogers buiten het stadion

Er wordt in Colombia al meer dan 2 weken geprotesteerd tegen de regering van de conservatieve president Ivan Duque en vooral het optreden van de ordediensten tijdens die protesten. Bij gelijkaardige betogingen kwamen in 2019 en 2020 42 mensen om het leven.

"Als er geen vrede is, dan ook geen voetbal", toonden betogers buiten het stadion van America de Cali. Met traangas probeerden ze de wedstrijd tegen het Braziliaanse Atletico Mineiro te verstoren. Met succes, want de match moest maar liefst 5 keer stilgelegd worden om de spelers hun tranende ogen te laten wassen.

Voor de Colombiaanse spelersvakbond is de maat nu wel vol. Ze roepen op om de nationale competitie stil te leggen, omdat de veiligheid van de spelers in het gedrang is. Daarom moeten de play-offs om de landstitel uitgesteld worden.