Devin Booker houdt Portland (voorlopig) uit de play-offs, Phoenix kan nog 1e worden

De Lakers staan door blessures voorlopig pas 7e in de Western Conference. De titelverdediger heeft een kleine achterstand op de Dallas Mavericks en de Portland Trail Blazers, 5e en 6e.

Portland kon zich bij een zege tegen Phoenix vannacht plaatsen voor de play-offs. De twee ploegen hielden elkaar de hele wedstrijd in evenwicht, maar uiteindelijk haalde Phoenix het met één puntje verschil: 118-117.

Damian Lillard deed er met 41 punten, waarvan 24 in het vierde kwart, nochtans alles aan om zijn team naar de play-offs te loodsen. Vier seconden, meer scheelde het niet. Maar Phoenix-uitblinker Devin Booker besliste er met twee rake vrije worpen anders over, waardoor zijn team nog altijd 1e kan worden in het Westen.

Met 41 zeges en 30 nederlagen blijft Portland 6e, de Lakers volgen met 40-30. Op papier hebben de Lakers nog twee haalbare kaarten (Indiana en New Orleans) om het reguliere seizoen af te sluiten, Portland neemt het nog op tegen topteam Denver. Wordt ongetwijfeld vervolgd...