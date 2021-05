Belgische triatleten in Japan: "Mogen kamer nauwelijks uit, maar willen goed voorbeeld geven"

Dit weekend zijn de Belgische triatleten aan zet in de World Triathlon Championships Series in Yokohama. De voorbereiding op de topwedstrijd verliep volgens strikte regels door de slechte coronacijfers in Japan. "We willen allemaal het goede voorbeeld geven met het oog op de Spelen", vertelt Marten Van Riel.

Triatleten Valerie Barthelemy, Jelle Geens, Claire Michel en Marten Van Riel mogen morgen proeven van een wedstrijd op Japanse bodem. De voorbereiding op de eerste kwarttriatlon van het seizoen verliep niet zoals de atleten dat gewend zijn. De Belgian Hammers moeten strikte coronamaatregelen volgen. Marten Van Riel, 6e op de Olympische Spelen in Rio in 2016 en medaillekandidaat in Tokio, is opgetogen. "Het is een speciale wedstrijd voor ons. De eerste sinds lang", vertelt de triatleet vanuit Japan. De atleten worden opgedeeld in bubbels, die alle contact met de buitenwereld moeten vermijden. "In Japan wordt het allemaal zeer strikt georganiseerd", zegt Van Riel. "Van de lokale bevolking en het dagelijkse leven merken we niet veel, omdat we altijd in een bubbel blijven met de atleten."

"We voelen dat het heel strikt is afgelijnd. In het hotel mogen we onze kamers niet uit. Beneden staat een bewaker die er niet mee lacht wanneer we uit onze kamers komen."

"Goede voorbeeld geven voor de Olympische Spelen"

De WTCS-triatlon is het eerste grote sportevenement in Japan. Ziet de organisatie dat als een voorbereiding op de Olympische Spelen? "Dat denk ik wel", antwoordt Marten Van Riel. "De olympische kwalificatietoernooien die plaatsvinden, zijn voor de organisatie echte tests." "We worden uit onze kamer gehaald en in een busje gezet met enkel de Belgen. We worden dan naar een indoorfaciliteit gebracht waar niemand anders is. Dat zijn zaken die ze nu plannen om tijdens de Spelen ook uit te voeren", weet de nummer 2 van de Container Cup. "Iedereen houdt zich goed aan de voorschriften van de organisatie, omdat we allemaal het goede voorbeeld willen geven opdat de Spelen deze zomer kunnen plaatsvinden. We willen laten zien dat we ons aan de regels houden."

Marten Van Riel: "Iedereen houdt zich goed aan de voorschriften."

"Weet niet hoe bevolking tegenover Spelen staat"

Kunnen Marten Van Riel en co. zich wel goed voorbereiden door indoor te trainen? "Vandaag hebben een keer mogen zwemmen op het parcours", laat de triatleet weten. "Morgen mogen we ook 1 toertje rond het parcours doen, wat erg weinig is om het goed te leren kennen."

"Voor ons is dit een belangrijke wedstrijd. De kwalificatie voor de Spelen heb ik op zak, maar het is belangrijk om je te meten met de wereldtop in de voorbereiding. Langer dan een week zou ik in deze omstandigheden niet willen trainen." Optimaal is de huidige voorbereiding in Japan niet. Moeten de plannen voor de Spelen gewijzigd worden? "Het voorlopige plan is om 2 weken op voorhand naar de Belgische basis in Mito te gaan om ons voor te bereiden op het klimaat." "Maar misschien is dat nu niet het uitgelezen moment om dat de doen en kunnen we beter in Europa de laatste voorbereidingen treffen. Het kan zijn dat we nog serieuze aanpassingen moeten doen", aldus Van Riel.

Het feit dat in Tokio, Osaka en Kyoto de noodtoestand werd uitgeroepen, laat ook de triatleten niet koud. "We waren gisteren met de tolk aan het praten. Hij zei tegen ons dat hij ook zou werken op de Spelen, als die wel zouden plaatsvinden. Ik weet niet wat het gevoel is bij de bevolking, maar zekerheid over de Spelen is er niet."



"Ik denk dat op de manier waarop het nu geregeld is, het mogelijk is om de Spelen te organiseren", oppert de triatleet. "Ik weet natuurlijk niet hoe de Japanse bevolking er tegenover staat." "Als zij niet mogen supporteren en alle leuke extra's van zo'n evenement niet kunnen meepikken, willen ze dan wel opdraaien voor de kosten? Dat is een vraag die ik me stel", zegt Van Riel luidop.



Ondanks 19 maanden zonder competitie, voelt Van Riel zich klaar voor de Spelen. "Ik heb de beste trainingswinter ooit achter de rug. Ik voel me fit en klaar om er morgen in te vliegen. Morgen wil ik leren tegen de wereldtoppers een podiumplek te bemachtigen. Als dat hier lukt, moet dat op de Spelen ook kunnen."

Neem een kijkje in de bubbel van de triatleten:

Zo trainen de triatleten in Yokohama: op 40 loopbanden met een scherm ertussen.

Trainer Baelus: "Enkel tekort aan frisse lucht"

Ook voor trainer Nick Baelus verloopt de voorbereiding anders dan gewoonlijk. "De organisatie heeft een triatlonbubbel gecreeërd waar iedereen in aparte kamers in quarantaine verblijft en waar ook 3 keer eten voorzien wordt. Je mag je kamer enkel uit voor de strikt georganiseerde trainingen die voornamelijk indoor plaatsvinden." Toch slaat de verveling niet toe bij de Belgian Hammers. "Door de lange wachttijden voor de bus zitten de dagen goed gevuld. Behalve frisse lucht komen we niets tekort."

"Het zwembadwater is hier 32,5°C, waardoor de atleten zich tijdens de sessie met koud water moeten afkoelen. Ook voel je meteen tijdens het lopen dat het hier enorm vochtig is en je veel meer vocht verliest dan in Europa", weet Baelus. "De verwachtingen voor de race zijn ambitieus. Onze 4 atleten hebben een goede winter achter de rug en staan te poppelen om het WTCS seizoen aan te vatten", aldus een ambitieuze coach.