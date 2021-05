"Je bewijst Vanheusden geen dienst door hem mee te nemen naar het EK"

Maandag maakt Roberto Martinez zijn selectie voor het EK voetbal bekend. Wie moet de bondscoach meenemen? In 90 Minutes rolden heel wat namen over de tongen van Sam Kerkhofs, Steven Defour, Filip Joos en Aster Nzeyimana. Ook de klucht met de VAR in Genk passeerde uiteraard de revue, net als de klasse van Roman Jaremtsjoek.

"Heynen is het slachtoffer van keuze voor Witsel"

Martinez mag maar liefst 26 Rode Duivels selecteren voor het komende EK voetbal. Wie moet mee naar het EK en wie blijft thuis? In 90 Minutes dropte Sam Kerkhofs als eerste een bommetje. Hij zou eventueel Castro-Montes van AA Gent selecteren. "Moet die op een soort schaduwlijst voor het EK staan?", vraagt Kerkhofs zich af. "Ik zou die boven Chadli kiezen bijvoorbeeld.” Filip Joos gaat meteen in de "tegenaanval": “Als die zou meegaan, dan gaan ze in Genk steigeren, denk ik. Want Bongonda, waarvan ik vind dat die niet naar het EK moet, kan veel betere cijfers voorleggen dan Castro-Montes." "Voor veel jongens die in België spelen was het een slecht weekend voor hun EK-kansen. Vanaken speelde niet veel, Bongonda was matig. Martinez was in het stadion maar zag geen goede Bongonda."

En wat met El Hadj, die goed speelt bij Anderlecht? "Neen, dat is nog veel te vroeg", vindt Joos. "Verschaeren zal er misschien wel af gevallen zijn na zijn wedstrijd van dit weekend, maar El Hadj is er zeker niet bijgekomen. Nog niet! Na het EK geloof ik er wel in.” “Heynen heeft Genk dan weer in de wedstrijd gebracht tegen Anderlecht. Hij is voor mij het slachtoffer van het feit dat Martinez Witsel sowieso meeneemt naar het EK. Dat is wel jammer, maar ik begrijp dat je voor Witsel kiest als die min of meer fit is.” “Er zijn nu drie plaatsen meer: vul je die in met één verdediger, één middenvelder en één aanvaller erbij? Wat logisch lijkt... Maar uit een studie blijkt dat op alle toernooien in het verleden veel minder verdedigers zijn gebruikt. Ik zou dus vooral middenveld en aanval versterken.”

"Vanheusden zal één van de leiders worden"

“En wat met Vanheusden? Moet hij mee naar het EK?", vraagt Kerkhofs zich nog af.

Joos: “Neen, dat is te vroeg. Hij is erg lang out geweest. Ik denk niet dat je hem er een dienst mee bewijst hem mee te nemen naar het EK."



Dat vindt ook Steven Defour: “Hij speelt ook maar mee in de Europe play-offs. Het EK is niet één, maar een paar versnellingen hoger. In de toekomst zal hij wel een van de natuurlijke leiders worden van de nationale ploeg, denk ik."



"Hij moet de tijd krijgen om kracht te winnen en weer vertrouwen te krijgen. Hij heeft al twee zware knieblessures gehad en dus moet hij extra voorzichtig zijn."

Over VAR-busje: "Perfect voor In de Gloria"

Uiteraard passeerde ook de VAR-klucht in Genk de revue in 90 Minutes. "Daar word ik echt zot van", zegt Defour. "Dat kan je toch niet begrijpen?" "In België doen alle ploegen keihard hun best om een wedstrijd goed voor te bereiden. Ze beginnen aan de opwarming omdat die 25 minuten moet duren en dan zeggen ze ineens dat ze het VAR-busje vergeten te bestellen zijn. Waar ben je dan mee bezig?” Kerkhofs: “Ze zijn effectief de match vergeten, maar kregen daarna wel een "walk of shame". Ze moesten alles installeren met al die fotografen erop. Ze zullen het niet nog eens voorhebben.” Defour: “Dit mogen we toch niet zomaar laten passeren? Dit is super amateuristisch.” Nzeyimana: “Je kan dit wel niet op het Belgische voetbal steken. Dit is een externe fout, maar het wordt wel tijd dat er een centrum komt, dan hebben we die problemen niet meer.” Joos: “Eigenlijk is het een perfect scenario voor een sketch in een programma als In de Gloria of De Ideale Wereld.”



"Genk moet nog stap zetten om echt mee te doen voor titel"

Over de wedstrijd tussen Genk en Anderlecht wilde Filip Joos nog wel wat kwijt. "Vonden we het nu zo verbazend dat Anderlecht beter was dan Racing Genk? Dat was eerder op het seizoen ook twee keer het geval in de competitie." "In de Beker was het anders omdat Anderlecht daar zijn seizoen probeerde te redden en met een soort daver op het lijf speelde. Ik vond dat je dat ergens ook al zag op Antwerp. Genk moet echt wel nog een stap zetten om echt mee te doen voor de titel.” “Ook Anderlecht moet nog een stapje zetten om die topmatchen te winnen. Als ze nog 10% beter zijn, dan vegen ze Genk gewoon weg. De goal die Genk maakt, is het gevolg van één flits van Ito. Onuachu kopt hem wel fenomenaal binnen, die jongen is niet normaal. Miazga verdedigde slecht, maar het is zo goed afgewerkt.” "Eigenlijk was AA Gent-KV Oostende misschien wel de beste wedstrijd van de voorbije dagen", merkte Nzeyimana nog op. "Voor het beste voetbal moeten we in de Europe play-offs zijn.” Joos: “Maar toch heb je het gevoel dat al die ploegen in de Europe play-offs onderaan zouden bengelen in de Champions’ play-offs." "Jaremtsjoek maakte een geweldige goal. Hij heeft veel kansen nodig, maar maakt de moeilijkste bal wel af. Ze gaan er veel geld voor krijgen bij AA Gent. Daar ben ik zeker van. Was ik pakweg bestuurder bij Newcastle, ik haalde hem." "Hij maakt wel zijn goals, hé. Hij is toch de eerste spits van Oekraïne. Er lopen in de Premier League nog spitsen rond die niet kunnen voetballen en wel goals maken.”

