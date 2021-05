Voetbal Vlaanderen investeert 60 miljoen euro om iedereen aan het voetballen te krijgen

Extra middelen voor 300.000 voetballers in Vlaanderen

Elke week staan er meer dan 300.000 voetballers en voetbalsters op onze voetbalvelden. Ze zijn actief in ruim 3.000 clubs overal in Vlaanderen.

Om al die sportievelingen wekelijks nog een extra dosis sportplezier, de nodige competitie en de best mogelijke ondersteuning te geven, trekt Voetbal Vlaanderen met steun van Sport Vlaanderen de komende 4 jaar 60 miljoen euro uit om haar ambitieus beleidsplan te realiseren.

"Wij willen iedereen - man, vrouw, tiener of vijftigplusser, van welke geaardheid of origine ook - zijn of haar hele leven lang laten voetballen. Niemand mag buitenspel staan", stelt Nand De Klerck van Voetbal Vlaanderen.

"Daarom lanceren we vandaag dit nieuwe beleidsplan dat het voetbal in Vlaanderen de komende 4 jaar een extra stimulans moet geven. We zijn ambitieus en willen het voetbalvuur in Vlaanderen nog verder aanwakkeren en onze sport ook nog diverser en inclusiever maken."