Van Vleuten houdt Vollering achter zich in regenachtig Baskenland

Na meer dan 100 kilometer reden de grote namen samen de finale in. Vele rensters werden blijkbaar geïnspireerd door het weer want het regende aanvalspogingen. Niemand raakte echt weg tot Van Vleuten eens op haar pedalen duwde op de slotklim.

Ze kletste iedereen uit het wiel, maar in de kilometers na de top kwam Vollering nog gevaarlijk opzetten. Ze zette de jacht in op haar landgenote, maar aan de finish had Van Vleuten net nog een fiets voorsprong.