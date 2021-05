Remco Evenepoel: "Roze trui was niet het grote doel vandaag"

Niet Remco Evenepoel, wel de Hongaar Atila Valter staat op kop in Italië.

"Ik ben zeer tevreden over het gevoel op de slotklim", opent Evenepoel. "Het was opnieuw afzien in de koude en in de regen. Bij momenten was ik zelfs aan het rillen."

"De jongens hebben me erg goed bijgestaan", gaat de kopman van Deceuninck-Quick Step voort. "Aan de voet van de slotklim waren we nog in groten getale aanwezig met de ploeg. Ze hebben me goed omringd en peperden me in om voldoende te eten en te drinken."

"Dat heb ik ook gedaan, waardoor ik over voldoende energie beschikte in de finale. Zo kwam ik in een prima situatie terecht."

De roze trui heeft Evenepoel net niet kunnen veroveren. "Dat was ook niet het grote doel vandaag. Belangrijker is dat iedereen goed over de finish geraakt, op Serry'tje na dan", lacht Evenepoel. "Gelukkig gaat het goed met hem."