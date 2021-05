Remco Evenepoel: "Iedereen heeft nu hetzelfde doel: alles op mij"

"Vandaag zou me veel beter moeten liggen", vertelde Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Step) vanmiddag bij de start.

"De beklimmingen zijn langer en gelijklopender dan dinsdag, al mocht het nog wat steiler zijn voor mij."

"Alles zal afhangen van hoe er gekoerst wordt op de eerste lange klim en bij het begin van de slotklim."

"Dat er tegenwind aangekondigd wordt voor de laatste col? Pas op het einde kun je dan explosies verwachten. Nu kun je in het wiel nog even beschutting zoeken."

"Als je vandaag een slechte dag hebt, dan kun je veel tijd verliezen", besloot Remco Evenepoel, die niet meer hoeft te denken aan Mikel Landa en Pavel Sivakov.

"Ik vroeg aan mijn ploegmaats of het er gisteren over was, want ik had dit al lang niet meer meegemaakt en het was superhectisch. Zij zeiden dat het erover was, ja."

"Ineos heeft hetzelfde voor als wij: hun schaduwkopman is ook weg. Maar bij ons is er onderling goed gesproken. Iedereen heeft hetzelfde doel: alles op mij", zegt de kopman, die ploegmakker Joao Almeida dinsdag zag falen.