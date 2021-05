Referee Department na VAR-farce: "Dit kan en zal nooit meer gebeuren"

De fout bleek te liggen bij Studiotech, de externe firma verantwoordelijk voor de technische voorzieningen. Zij hadden de match uit het oog verloren op de kalender. "Er was daar een intern communicatieprobleem", bevestigt Forde. "Wij hebben onze aanduidingen overgemaakt en vervolgens is het aan Studiotech om de techniekers aan te stellen."

"Het VAR-team stelde ter plekke vast dat er geen spoor was van het busje", vertelt Stephanie Forde, operationeel directeur bij het Referee Department. "We hebben toen meteen actie ondernomen."

Alle alarmbellen weerklonken gisteravond bij het Referee Department toen opeens aan het licht kwam dat er er geen VAR-busje onderweg was naar Genk - Anderlecht, een cruciale wedstrijd in de titelstrijd.

Ik begrijp de reacties van de trainers. Maar we zijn steeds duidelijk geweest in onze communicatie.

In allerijl zakte een nieuwe technieker af naar de Luminus Arena. De match kon uiteindelijk met 'maar' een kwartier vertraging doorgaan. "Dankzij het productiehuis MediaPro konden we de vertraging tot een minimum beperken. Mét alle nodige faciliteiten: de VAR en buitenspeltechnologie. Maar het blijft wel een ongelukkige situatie."

Vanaf volgend seizoen VAR-center in Tubeke

Eentje die niet positief is voor het imago van het Belgisch voetbal. Want ook in het buitenland werd de misser gretig opgepikt. En na afloop toonden trainers John van den Brom en Vincent Kompany zich kritisch.

Forde: "Ik begrijp hun reacties, maar we zijn duidelijk geweest in de communicatie. Met een kwartier uitstel kon de match met alle voorzieningen afgewerkt worden."

Vanaf volgend seizoen moeten mogelijke VAR-problemen wel definitief van de baan zijn. "Dit kan sowieso nooit meer gebeuren", aldus Forde. "En zaken zoals deze zullen in de toekomst uitgesloten worden. Want vanaf volgend seizoen beschikken we in Tubeke over een VAR-center. Dan zijn verplaatsingen met busjes niet meer nodig."