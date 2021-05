Ook Vervaeke greep nipt naast roze: "Had het zo koud en kon niet eten"

Louis Vervaeke startte op de tweede plaats in het klassement aan de 6e rit op 42 seconden van roze trui Alessandro De Marchi. De Italiaan kraakte al vroeg in de etappe. "Het was een speciale dag, ik was verbaasd dat De Marchi plots moest lossen en dat gaf me wel even vleugels', zegt Vervaeke.

"Dat duurde niet lang want in de afdaling kreeg ik het echt heel koud. Ik probeerde niet onderkoeld te raken en dacht er alleen maar aan om zo snel mogelijk naar de finish te rijden. Helaas kreeg ik ook geen kleren meer aan omdat ik het zo koud had."

"Dat gecombineerd met het feit dat ik niet meer kon eten op het einde zorgde ervoor dat ik op die slotklim net iets te kort kwam. Ik kan mezelf niets verwijten. De omstandigheden waren er voor iedereen."

Vervaeke finishte als 22e en valt zo terug naar plaats 5 op 25" van de trui. "Het zijn een paar seconden, het is wat het is."