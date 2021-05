Noa Lang zit in de nesten, of toch in de Netflix-film "Ferry", die morgen verschijnt. Na het grote succes van de serie "Undercover" met Tom Waes krijgt drugsbaron Ferry Bouman nu ook een film. Daarin richt de Nederlandse crimineel zich op een carrière als makelaar en klopt hij aan bij Noa Lang. Overleeft het talent van Club Brugge de confrontatie?