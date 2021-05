Marc De Hous: "David Goffin mist werkethiek, hij moet leven voor zijn job"

David Goffin heeft na het pechjaar 2020 ook in 2021 weinig succes op de tennisvelden. De laatste maanden lag hij er in Rome, Barcelona, Miami, Dubai, Doha en Rotterdam (vrijwel) meteen uit. Alleen in Monte Carlo toonde hij nog eens zijn oude gelaat.

"Het is veel te wisselvallig", ziet ook Marc De Hous. "Hij mist werkethiek. Je krijgt het niet zomaar cadeau op dit niveau. Je moet echt leven voor je job en ik vrees dat dat op dit moment ontbreekt."

"Goffin heeft afscheid genomen van zijn coach Thomas Johansson en is in zee gegaan met zijn vriend Germain Gigounon. Dat is misschien gezellig en leuk, maar het is niet de juiste manier."

"Het geeft misschien even een nieuwe impuls, maar het is nu toch weer met ups en downs. En als je als topper één keer verliest tegen een lager gerangschikte speler, dan ben je een vogel voor de kat. Dan gaan de tegenstanders er nog meer in geloven."

"Goffin haalt wel af en toe nog eens een schitterend resultaat, zoals zijn overwinning tegen Zverev in Monte Carlo, maar dat was een eenmalige uitschieter. Als hij niet 100 procent leeft voor zijn vak, zal hij geen resultaten kunnen neerzetten."