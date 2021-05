Kompany boos na farce met VAR-busje: "Onze competitie verdient beter"

De firma die het VAR-busje moest leveren, was uit het oog verloren dat de wedstrijd tussen Genk en Anderlecht op het programma stond.

Het busje werd in allerijl naar Genk gestuurd, maar te laat om om 20.45 uur al functioneel te zijn.

Had deze farce invloed op de partij, wilden enkele journalisten na de 1-1 weten van beide trainers? Unisono klonk het bij Vincent Kompany en John van den Brom dat deze stoot niet voor herhaling vatbaar is.

"We zitten in een mooi stadion, met een prachtig veld. Deze spelers brengen het Belgische voetbal iets bij. Volgens mij is dit ook een wedstrijd die je best in het buitenland mag laten zien. We hebben een product waar we trots op mogen zijn, maar dan gebeurt dit. Dit hoort niet op dit niveau", vertelde Vincent Kompany.

"Als wij allemaal onze verantwoordelijkheid nemen, op en naast het veld, en wij op elk moment van onze spelers de nodige intensiteit vragen, dan hoor je hier plots dat ze het VAR-busje vergeten te bestellen zijn. Tja, dan zeg ik: deze competitie verdient beter."



"Het valt geregeld voor dat zulke zaken gebeuren. Als we onze lat niet hoger leggen, zal dit blijven gebeuren. Dit is gewoon niet normaal", besloot de Anderlecht-coach.