Kevin De Bruyne mist ook het Premier League-duel met Newcastle

Kevin De Bruyne heeft nog steeds last van spiervermoeidheid in zijn rechterdijbeen. De Rode Duivel wordt gespaard voor de Champions League-finale, op 29 mei tegen Chelsea in Porto.

"Het gaat beter met Kevin", zegt Pep Guardiola. "Wanneer hij fit is, zal hij de training hervatten. De jongens die 100 procent fit zijn, zullen de kans krijgen om de Champions League-finale te spelen."

Afgelopen zaterdag ontbrak De Bruyne ook al in de verloren competitiematch tegen Chelsea (1-2). De spelmaker kwam in de voorbije 6 Premier League-matchen slechts één keer in actie.

Na de 1-2-nederlaag van Manchester United tegen Leicester City is Manchester City sinds dinsdag zeker van de landstitel.