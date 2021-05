Joshua en Fury trekken voor "Battle of Britain" naar Saudi-Arabië

In maart maakte de bekende sportpromotor Eddie Hearn al bekend dat Joshua en Fury een contract hadden getekend voor twee onderlinge partijen, die beide dit jaar gehouden moeten worden. Op zaterdag 14 augustus zal het eerste gevecht plaatsvinden.

De inzet is groot. Joshua is de wereldkampioen van de IBF, WBO en WBA, de controversiële Fury heeft de kampioensgordel van de WBC in zijn bezit.

De exacte locatie is nog niet bekend. Maar het is ergens in Saudi-Arabië. "Ze willen iets heel speciaals creëren dat de wereld gaat verbazen", zei Hearn bij Sky Sports. "De vorige keer bouwden ze in 7 weken een stadion voor het gevecht van Joshua met Andy Ruiz Jr., waar 18.000 toeschouwers bij waren. Ze hebben ook enkele andere opties, maar ze willen speciaal voor dit gevecht weer een stadion neerzetten."

De twee wereldkampioenen zullen de miljoenenopbrengsten bij het eerste duel eerlijk verdelen (50-50). De winnaar kan rekenen op 60 procent bij de rematch, tegen 40 procent voor de verliezer.