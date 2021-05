Het kampioensverhaal van Club Brugge in 10 hoofdstukken: van valse start tot trillend naar titel

Elke titel heeft zijn eigen verhaal. Bij Club Brugge was dat er eentje met indrukwekkende zeges en wervelende sterkhouders, maar ook van tragedies en... pandemies. De weg naar de landstitel van blauw-zwart in 10 hoofdstukken.

Hoofdstuk 1: 'De Valse Start'

Weinigen die het nog zich nog herinneren. Ondanks alle lof voor het indrukwekkende reguliere seizoen van Club Brugge begint blauw-zwart wel met amper 3 op 9 aan de competitie. Op de openingsspeeldag verliest Club door een blunder van Mechele in eigen huis van Charleroi. Het toont nadien weerbaarheid door met 0-4 te gaan winnen in Eupen, maar tegen Beerschot loopt het opnieuw mis in Jan Breydel. Een doelpunt van revelatie Holzhauser doet de landskampioen met veel twijfels aan het seizoen beginnen. "Deze match is onverklaarbaar voor mij", jammert Clement na afloop. "Dan kom je 20 keer in hun doelgebied en dan komt er een been, een arm of een doelman tussen." Ook Vormer wijst naar een gebrek aan efficiëntie: "We scoren te weinig."

Hoofdstuk 2: 'De Vijf op een Rij'

De déclic komt er twee weken later in Genk. Een late goal van Badji trekt Club over de streep in de Luminus Arena: 1-2. Het begin van een indrukwekkende zegereeks van 5 wedstrijden. Eerst blikt Club onder een regie van Hans Vanaken het onmondige Waasland-Beveren in met 4-1. Dan volgt een nieuwe demonstratie op Zulte Waregem: 0-6, een tennisuitslag. En vervolgens gaan stadsgenoot Cercle (2-1) en rivaal Anderlecht (3-0) voor de bijl in Jan Breydel. "De usual suspects doen de boel weer draaien", analyseert Peter Vandenbempt op dat moment. "Club kan alleen zichzelf van de titel houden."



Hoofdstuk 3: 'De Emotionele Rollercoaster'

De emotie-barometer schiet alle kanten uit. Club Brugge wisselt in de maanden oktober tot december uitstekende prestaties in Europa af met matige duels in eigen land. Zo is er in de Champions League de stuntzege op bezoek bij Zenit Sint-Petersburg. Dankzij een doelpunt in het ultieme slot van De Ketelaere wint Club in het koude Rusland met 1-2. Ook in het thuisduel tegen Lazio haalt de Belgische vertegenwoordiger een punt - al verdient het zelfs meer dan een 1-1-gelijkspel.

Charles De Ketelaere na zijn winnende treffer in Sint-Petersburg.

Tegen Dortmund gaat blauw-zwart vervolgens 2 keer met 3-0 onderuit door de onwaarschijnlijke efficiëntie van het fenomeen-Haaland. Club bewijst wel dat het deze Europese campagne stappen heeft gezet door Zenit in eigen huis met 3-0 te verschalken.

Tussendoor loopt het veel stroever in de Jupiler Pro League. Met puntenverlies tegen Standard (1-1), OH Leuven (2-1) en KV Mechelen (2-2). Na die laatste match, waarin Club een dubbele voorsprong weggeeft, is Clement ongezien woedend. "Dit is een schande van ons", foetert de coach. De donderspeech helpt: nadien wint Club van Oostende (1-3) en Kortrijk (1-0).

Hoofdstuk 4: 'De Romeinse Tragedie'

Matchen met een grotere heroïek speelt Club niet dit seizoen. Op bezoek bij Lazio moét het winnen om door te stoten naar de achtste finales van de Champions League. Dat lijkt lange tijd onmogelijk, want blauw-zwart gaat met een 2-1-achterstand én een rode kaart voor Sobol rusten. Maar in het laatste kwartier draaien de verhoudingen. Een gelijkmaker met het hoofd van Vanaken luidt een slotoffensief in. Gans Club ziet in blessuretijd een schot van De Ketelaere in doel verdwijnen, maar de bal sterftop de onderkant van de lat. Weg geschiedenis. Een tragedie in de Romeinse regen.

Ongeloof bij gans Club nadat de bal van De Ketelaere op de lat uiteen spat.

Hoofdstuk 5: 'De Gouden Bijrollen'

Voor het eerst in 5 jaar geen hoofdprijs voor Club Brugge op het Gala van de Gouden Schoen. Mignolet is de hoogstgeplaatste speler van blauw-zwart op een 4e plek in het eindklassement.



Club sleepte wel de ene na de andere nevenprijs in de wacht. Mignolet wordt uitgeroepen tot 'Doelman van het Jaar', Clement wint de trofee van 'Trainer van het Jaar' en Charles De Ketelaere is de 'Belofte van het Jaar'. Om de vierklapper compleet te maken kiest het publiek de treffer van Vanaken tegen Anderlecht ook nog als 'Doelpunt van het Jaar'.

Hoofdstuk 6: 'De Vliegende Hollanders'

Een nieuw superduo is geboren. De komst van Bas Dost in de wintermercato is een schot in de roos voor Club Brugge. Vooral met landgenoot Noa Lang klikt het buitengewoon goed. Dost, die overkomt van Eintracht Frankfurt, schiet 5 keer raak in zijn eerste maand bij Club. Ook Lang kent een wervelende start van 2021 met 4 goals en evenveel assists. "Lang is op dit moment de beste speler in de competitie", meent Filip Joos eind januari. "Lang is voortdurend in beweging, hij slingert over het veld, hij dribbelt graag, maar hij zal altijd op het juiste moment afspelen."

Hoofdstuk 7: 'De Corona-crisis'

Niks lijkt Club nog te kunnen tegenhouden. Behalve... corona. Het virus woekert midden februari stevig in de catacomben van de landskampioen. De timing kan ook moeilijk slechter: net wanneer Dynamo Kiev wacht in de 16e finales van de Europa League. Blauw-zwart moet zonder de besmette sterkhouders Lang, Vanaken, Rits én trainer Clement de heenmatch afwerken. Onder gelegenheidscoach Rik De Mil sleept het toch een 1-1 uit de brand in Oekraïne. Een treffer van Mechele.

Naast Vanaken, Denswil, Mitrovic, Lang, Rits en Clement test ook De Ketelaere positief voor de return. Een halve basisploeg dus. En aangezien een ongeluk nooit alleen komt, valt ook Dost nog eens geblesseerd uit tijdens de wedstrijd. Het is de klap te veel. In de 83e minuut incasseert Club de dodelijke tegentreffer van Kiev. Het Europese verhaal is voorbij. En ook het bekeravontuur eindigt een week later tegen Standard na een 1-0-nederlaag. Club ziet een gelijkmaker in extra tijd afgekeurd voor handspel van Mignolet. Clement is furieus: "Als een doelpunt wordt afgekeurd, goedgekeurd en weer afgekeurd, wordt het wel heel bizar. Dit is amateuristisch."



Hoofdstuk 8: 'De Vorstelijke Voorsprong'

Geen Europa League en Beker van België dus. Dan focust Club zich maar op het binnenhalen van de titel. Voor die prijs ligt het volledig op koers: pas tegen Charleroi (1-1) komt er een einde aan een straffe reeks van 10 overwinningen op rij. Door het indrukwekkende parcours - en falende concurrenten - ligt Club mijlenver voor op de rest. Na een 0-4-demonstratie in de Ghelamco Arena staat het 19 (!) punten los.

Nadien wankelt de autoritaire leider een beetje. De troepen van Clement verliezen de toppers tegen Antwerp (0-2) en Anderlecht (2-1). Tegen Kortrijk (2-1) en Moeskroen (4-2) worden moeizame zeges geboekt. Toch is er geen vuil wolkje aan de lucht boven Jan Breydel. Het sluit de reguliere competitie af met een voorsprong van 16 punten op Antwerp en 18 stuks op Anderlecht.

De play-offs lijken slechts een formaliteit.

Hoofdstuk 9: 'De Paniekerige Play-offs'

Niets is minder waar. Want tijdens de play-offs slaat plots de twijfel toe. Pas in de slotfase kan Dost voorkomen dat Club met een nederlaag aan de nacompetitie begint. De Nederlander zorgt voor een felbevochten 2-2-gelijkspel tegen Anderlecht. Vervolgens gaat blauw-zwart kansloos onderuit met 3-0 in Racing Genk. Een stevige uppercut. "Mijn ploeg heeft 1 jaar en 10 maanden gestreden, waarom nu niet?", vraagt Clement zicht hoofdschuddend af. De vormdip zaait, ondanks de royale voorsprong, toch onrust bij Club. De concurrentie kan plots naderen tot op 5 punten, maar Antwerp laat die mogelijkheid liggen door een dag later gelijk te spelen tegen Anderlecht. Ook op speeldag 3 presteert Club ondermaats. In Antwerp kan het, met Vanaken op de bank, amper dreigen - een 0-0 is het logische resultaat. Ook de return tegen het stamnummer 1 zit lang op slot. Maar in 6 dolle minuten vallen liefst 3 goals. De winnende knalt Vanaken - wéér als invaller - tegen de netten: 2-1. Een punt in Anderlecht op de voorlaatste speeldag volstaat voor de titel.

Hoofdstuk 10: "De Trillende Titelmatch"

Spannend. Spannender. Spannendst.



Zowat een uurtje voor de topper in het Lotto Park jaagt Genk de druk nog wat extra de hoogte in door te winnen tegen Antwerp. Zou Club bezwijken onder de stress? Hans Vanaken - uitgerekend hij - blijkt de psycholoog die Club definitief uit zijn dipje helpt. Eerst zet de middenvelder blauw-zwart na 13 minuten op voorsprong met de borst. En ook de twijfels die de gelijkmaker van Nmecha even zaait, neemt hij kort na rust weg met een tweede goal. Een doelpunt van Lang maakt het Brugse feest compleet. De 17e landstitel mag bijgeschreven worden op het palmares. En voor het eerst in 43 jaar volgt Club zichzelf op als kampioen - de vloek van Ernst Happel is gebroken. Na een rollercoasterseizoen met hoogtes en laagtes kent het verhaal van Club een 'happy end'.