Dumoulin heeft weer honger en maakt comeback in Ronde van Zwitserland

"Ik heb tijd nodig om na te denken. Ik was ongelukkig aan het worden." Met die boodschap drukte Tom Dumoulin (30) in januari op de pauzeknop. De Giro-winnaar van 2017 wou nadenken over zijn toekomst in het wielrennen.

Maar na een onderbreking van bijna 4 maanden heeft Dumoulin weer honger. De Nederlander had de laatste weken zijn trainingsarbeid al opgevoerd en is nu klaar voor zijn terugkeer in het peloton. In de 8-daagse Ronde van Zwitserland, die op 6 juni start, staat hij op de deelnemerslijst.

"De afgelopen periode beleefde Dumoulin weer plezier aan het fietsen. In Zwitserland wil hij weer koersgevoel opdoen", klinkt het bij zijn team Jumbo-Visma.

Dumoulin voegt ook de Nederlandse kampioenschappen aan zijn wielerkalender toe, met het oog op de Olympische Spelen. Dumoulin hoopt nog een olympisch ticket te bemachtigen. De voormalige wereldkampioen tijdrijden kan mooie adelsbrieven voorleggen en wil op het Nederlands kampioenschap tijdrijden bondscoach Koos Moerenhout overtuigen.