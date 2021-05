De sleutelmomenten van rit 6 in de Giro: net geen roze trui voor Remco Evenepoel

1. Kilometerslange achtervolging van Bauke Mollema

Bauke Mollema (Trek-Segafredo) en Geoffrey Bouchard (AG2R-Citroën) moeten tientallen kilometers knokken om de kloof te dichten, maar in de gietende regen slagen ze daar toch in.

2. Putsch van Ineos

Israel Start-Up Nation houdt de bonus beperkt tot 5 minuten, maar op 65 kilometer van de finish neemt Ineos Grenadiers brutaal over.

Het peloton scheurt in verschillende stukken: Remco Evenepoel is bij de pinken, roze trui Alessandro De Marchi plakt in de staart van de grote groep en verzuipt.