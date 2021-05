Atlanta en New York (zonder te spelen) plaatsen zich voor play-offs

Atlanta kwalificeerde zich voor de eerste keer sinds 2017 voor de play-offs, dankzij een 120-116-overwinning tegen Washington.

Trae Young was de uitblinker bij de Hawks met 33 punten, 9 assists en 8 rebounds. In het verliezende kamp was Russell Westbrook goed voor 34 punten en 15 assists.

Atlanta is 4e in de Eastern Conference, Washington 10e. De Wizards zijn zeker van een stek in de barrages als Chicago straks verliest van Toronto.

Boston, 7e, zal ook in die barrages aantreden na de 102-94-nederlaag tegen Cleveland. New York, 6e, is zo voor het eerst in 8 jaar zeker van de play-offs.

De LA Lakers versloegen nipt Houston met 124-122. Bij de titelverdediger ontbrak LeBron James opnieuw. De sterspeler sukkelt met zijn rechterenkel.

De Lakers staan pas op de 7e plaats in de Western Conference, de concurrenten voor een stek in de play-offs wonnen eveneens. Portland (5e) haalde het met 98-105 bij leider Utah en Dallas (6e) trok aan het langste eind tegen New Orleans: 125-107.

Voor Portland en Dallas volstaat een zege op de volgende speeldag voor een ticket voor de play-offs.