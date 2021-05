VAR-klucht in Genk: busje is te laat, geen buitenspellijn tegen Anderlecht

De scheidsrechters die woensdagavond in het VAR-busje moeten kruipen, waren wel op tijd aanwezig in Genk, maar het busje zelf bleek nergens te bespeuren. De firma die het busje moet leveren, had uit het oog verloren dat vanavond de topper tussen Genk en Anderlecht op het programma stond.

Het busje werd nog in allerijl naar Genk gestuurd, maar te laat om volledig functioneel te zijn. Het kalibreren van de buitenspellijn is een klusje dat immers al snel een uur in beslag neemt en die tijd was er niet meer.

Voor Genk en Anderlecht is het dus hopen dat er geen twijfelgevallen zijn, want als het millimeterwerk is, is de VAR niet in staat om in te grijpen.