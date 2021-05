Sofie De Vuyst (34) staakt strijd tegen positieve dopingtest: "Wil me op nieuw leven richten"

"In beroep gaan is geen optie want dat zou in Zwitserland zijn en daar hangt een onrealistisch prijskaartje aan vast."

"Na maanden aandringen kregen we de kans om enkele voedingssupplementen te laten onderzoeken in een onafhankelijk lab van het WADA in Keulen", schrijft ze op Facebook. "In een van de supplementen werd een verboden stof aangetroffen. Voor ons was het dus duidelijk dat dit de aanleiding was van de positieve test. De puzzelstukjes vielen in elkaar."

In november 2019 testte De Vuyst bij een controle buiten competitie positief op exogene steroïden. Ze werd op non-actief gezet en zag daardoor haar transfer naar Mitchelton-Scott afspringen. De Vuyst is haar onschuld altijd blijven volhouden, maar moet nu de juridische strijdbijl begraven.

"Ik kan iedereen recht in de ogen kijken"

"Het is jammer dat mijn carrière met zo'n valse noot moet eindigen. Maar een ding is zeker: ik sta recht in mijn schoenen wanneer ik zeg nooit bewust een verboden substantie gebruikt te hebben. Ik kan iedereen recht in de ogen kijken."

Dat dit het einde van haar sportieve carrière betekent, vindt De Vuyst niet eens zo erg. "Ik was toch niet van plan om nog lang als competitierenster actief te zijn. Mijn grootste drijfveer om hier tegen te vechten was omdat ik geen negatieve connotatie aan mij wou hebben kleven."

In de voorbije zware periode vond ik in fietsen deels mijn troost. Ik fietste nooit meer kilometers dan in 2020.

Geen competitie meer voor De Vuyst, die in 2019 in de Brabantse Pijl haar grootste zege behaalde. Maar fietsen doet ze wel nog. "In de voorbije zware periode vond ik in fietsen deels mijn troost. Ik fietste nooit meer kilometers dan in 2020. De fiets was, is en zal altijd mijn grote passie blijven."



De Vuyst heeft wel mooie vooruitzichten om zich nu op te concentreren. In augustus verwacht ze samen met ex-renner Bart De Clercq een kindje. "We kijken er enorm naar uit. We willen ons nu volledig op dit nieuwe leven concentreren. Deze stress is niet goed voor de baby en daarom willen we dit hoofdstuk nu definitief afsluiten. Er over praten blijft telkens opnieuw lastig."