Openwaterzwemmer Logan Vanhuys wordt 19e op EK op de 5 kilometer

De gouden plak voor Gregorio Paltrinieri is geen grote verrassing. De Italiaan is een van de beste langeafstandszwemmers van zijn generatie. Hij is de olympische kampioen op de 1.500 meter. Op die afstand werd hij ook al 2x wereldkampioen.

In Boedapest kroonde hij zich nu ook tot Europees kampioen op de 5 kilometer in open water. Paltrinieri was nipt sneller dan de Fransman Marc-Antoine Olivier. Het brons was voor de Italiaan Dario Verani.

Logan Vanhuys finishte als 19e op 1'19" van winnaar Paltrinieri. Donderdag komt Vanhuys opnieuw in actie in Boedapest op de 10 kilometer, de olympische afstand. Op 20 juni probeert Vanhuys zich in Portugal te plaatsen voor Tokio in de olympische kwalifictierace.

Bij de vrouwen was het goud op de 5 kilometer net als bij het vorige EK voor Sharon van Rouwendaal. Voor de Nederlandse was het al haar 6e gouden EK-medaille.