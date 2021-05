NBA: Lakers, zonder LeBron James, hebben extra tijd nodig tegen Knicks

Triple-double Sabonis bezorgt 76'ers nederlaag

In de Eastern Conference hebben de Philadelphia 76'ers niet kunnen winnen van de Indiana Pacers. Zonder sterspeler Joel Embiid had de leider in de Easter Conference geen verhaal tegen de Litouwer Domantas Sabonis, die met een triple-double de Indiana Pacers de overwinning schonk. Voor Sabonis is het al de negende triple-double van het seizoen.

De 76'ers blijven wel aan kop in het oosten. De Pacers strijden nog om een plek in play-offs.