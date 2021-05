Meirhaeghe: "Van der Poel maakte geen tactische fout in Albstadt"

Meirhaeghe: "Het was voor het eerst dit jaar echt warm. Dan zijn er altijd renners die extra afzien. Door de lange klimmen is Albstadt ook een niet te onderschatten parcours. In combinatie met de warmte kan je je snel vergalopperen. En op die steile klimmen verlies je meteen enorm veel tijd."

In het warme Albstadt zagen we hoe sommige renners terugvielen na een felle inspanning. Zo trok Van der Poel al vroeg in de aanval met Avancini, maar zij moesten op hun stappen terugkeren.

"Op dit moment is het hier nog net zo warm en zonnig als in Albstadt, maar het belooft nat te worden de rest van de week. Boomwortels en nattigheid zijn een gouden combinatie voor spektakel."

Maandag maakte de Belgische mountainbikeselectie de oversteek van Albstadt (Duitsland) naar Nove Mesto (Tsjechië), goed voor een trip van 750 km. In Nove Mesto wacht de mountainbikers een technisch parcours dat er best nat zou kunnen bij liggen.

"Ik denk ook niet dat hij een tactische fout maakte. We moeten hem niets leren over koerstactiek. In het mountainbike wacht je niet op de rest. Ook de jonge Schurter deed dat in zijn topjaren: gashendel volledig open van bij de start. Tactisch gezien is er geen verschil met vroeger."

"Een goed voorbeeld was Rebecca McConnell bij de vrouwen. Zij blies haar motor volledig op en zakte weg van plaats 3 naar plaats 21. Mathieu van der Poel had het ook voor, maar vond zijn ritme toch terug en dat is niet simpel. Chapeau."

Respect en acceptatie onder toppers

"Dat was fenomenaal, iedereen was verrast. Pidcock heeft veel energie moeten verbruiken om heel snel vooraan te geraken. Gelukkig voor hem is de start in Nove Mesto dit weekend eerlijker. Er is veel meer plaats om op te schuiven."

Een prestatie die zeker opviel in Albstadt, was de enorme inhaalbeweging van Tom Pidcock. De Brit vertrok op de 9e startrij en finishte op de 5e plek.

De start van Pidcock was fenomenaal. Gelukkig voor hem is de startronde in Nove Mesto veel eerlijker

"Ik verwacht dit weekend dan ook dezelfde namen vooraan te zien. In een week tijd zal er aan de top niet veel veranderen. Die toppers kunnen in alle omstandigheden goed uit de voeten. Ze zijn goed in het droge en in het natte."

Of de 2 wielrenners-veldrijders intussen ingeburgerd zijn in het mountainbikewereldje? "Natuurlijk. Mathieu rijdt al een tijdje Wereldbekers, Pidcock is wereldkampioen bij de beloften. Ze worden niet als buitenstaanders aanzien, maar volledig geaccepteerd als mountainbikers. Toppers hebben respect voor elkaar, dat is altijd zo geweest in het mountainbike."

Belgen tanken vertrouwen richting Tokio

Iemand die geen last had van de hitte vorige zondag was Githa Michiels. Zij eindigde op een 20e plaats, iets waar ze volgens de bondscoach vertrouwen uit mag tanken.

“Ik ben voorlopig tevreden over de Belgische selectie. Voor Githa had ik gehoopt op top 20, iets wat ze ook deed. Beste Belg bij de mannen was Jens Schuermans, die voor het eerst in anderhalf jaar weer meereed. Hij was teleurgesteld in zijn 34e plaats. Ik niet. Ik vond dat hij het goed deed met een 14e beste rondetijd."

"Ik verwacht dit weekend dan ook dat Jens bevestigt en voor de top 20 kan meedoen. Githa Michiels is klaar om top 15 te rijden. Dat is mooi in de opbouw naar de Spelen."