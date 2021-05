Joos: "Oneerlijke play-offs? Het is sowieso een volbloedpaard tegen een pony"

Iedereen begrijpt dat het huidige systeem van play-offs onrechtvaardig aanvoelt voor de ploeg die de meeste punten verzamelde in de reguliere competitie. Maar is dat de enige vorm van oneerlijkheid in de competitie, vroeg Filip Joos zich af.

"Tegen iedereen die zegt dat de play-offs oneerlijk zijn, zou ik een keer willen zeggen dat het oneerlijk is dat je aan een competitie begint waarin een club als KV Mechelen goed moet nadenken of ze anderhalf miljoen kunnen betalen voor een speler als Ferdy Druijf, maar Club Brugge zo maar 8 miljoen kan neertellen voor Bas Dost."

"De ene ploeg heeft een zak geld, ook bijvoorbeeld OH Leuven en Beerschot, op een andere manier dan wel, maar andere ploegen hebben peanuts. De competitie an sich is oneerlijk."

"Wij kijken naar de race tussen een volbloedpaard en een kreupel paard. Club Brugge is een paard dat piekfijn verzorgd wordt. Moeskroen is een pony. Ik neem nu Brugge, maar ik kan ook een andere club nemen."

"Ik ben voor de play-offs omdat je dan per definitie goeie matchen krijgt. Spannende matchen ook. Stel dat het er nog om gaat in de allerlaatste match en Genk gaat winnen op Club Brugge, dan heeft Genk misschien 16 op 18 gehaald in de play-offs. Wie dat kan..."