Hugo Broos neemt Cedomir Janevski mee naar Zuid-Afrika

Janevski verdedigde niet alleen letterlijk de kleuren van Club, in ons land was hij ook actief voor Charleroi en Lokeren. Als coach had hij naast Club ook Bergen, Moeskroen en Waasland-Beveren onder zijn hoede.

Sinds 2017 was hij niet meer in ons land werkzaam. In januari ging hij aan de slag als T1 bij Olympiakos Nicosia in Cyprus.

Zuid-Afrika maakte vorige week woensdag bekend voor Hugo Broos te kiezen als nieuwe bondscoach. Broos had eerder in Afrika tussen februari 2016 en december 2017 de nationale ploeg van Kameroen onder zijn hoede.

Met de Ontembare Leeuwen won hij in 2017 de Africa Cup, maar uiteindelijk vertrok hij er toch in onmin, nadat hij het land niet had kunnen plaatsen voor de eindronde van het WK van 2018 in Rusland.