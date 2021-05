Gezocht na D'Onofrio: Voetbalverstand, adresboek en liever vandaag dan morgen

Moeilijke beslissing voor Gheysens

Boudeweel: "Klopt, maar anderzijds was het nog slechter geweest voor Antwerp om te wachten tot 1 juni. Dan is er nog minder tijd om de transferzomer voor te bereiden. En uit de kleedkamer hoorde ik ook dat de situatie niet meer houdbaar was, zeker met teammanager Frédéric Leidgens."

Demarez: "Ik vind de beslissing van Paul Gheysens toch behoorlijk hallucinant. Ik denk dat het karakter van Gheysens meegespeeld zal hebben, want hij wist dat als hij D'Onofrio laat gaan, hij een vacium creëert. Maar anderzijds is zijn ego te sterk."

Of het vertrek van Luciano D'Onofrio een goede zaak is voor Antwerp, daar valt over te discussiëren. En dat doen Demarez en Boudeweel ook.

"In België zie ik voorlopig niemand om D'Onofrio te vervangen"

Boudeweel: "Ze hebben echt iemand nodig met verstand van voetbal, want daar ontbreekt het na het vertrek van D'Onofrio bij Antwerp wel aan. Dat is ergens logisch, want D'Onofrio deed alles alleen en had alle macht."

"De uitdaging is om iemand te vinden die Antwerp opnieuw de volgende stap kan laten zetten. In België zie ik voorlopig niemand."

Demarez: "Er is niemand in België die dezelfde contacten en macht als D'Onofrio heeft. D'Onofrio heeft contacten en toegang in Italië, in Frankrijk, in Portugal. Hij kent elk talent bij Porto bijvoorbeeld, waar enorm veel talent zit."

Waar Eddy Demarez en Tom Boudeweel het wel eens over zijn, is dat het vertrek van Luciano D'Onofrio zorgt voor een enorme uitdaging. Wie moet Paul Gheysens aanstellen als opvolger?

"Of er in België zo niemand is, weet ik niet. Peter Verbeke is ook uit het niets gekomen. Als je begint met iemand die veel met data bezig is, moet je langzaamaan ook je adresboek uitbouwen."





"Ik ga er vanuit dat Antwerp meerdere mensen zal moeten aantrekken. Er wordt gesproken over Wim Dedecker, maar die is voorlopig wel nog coach bij Deinze."



Eddy: "Nog een uitdaging is dat het snel moet gaan, want eigenlijk is het nu dat je transfers moet voorbereiden of doen. Er is ook niet echt een scoutingscel bij Antwerp om op terug te vallen. Alles verliep via D'Onofrio."



"Antwerp was in het verleden vaak een onrustige club en om dat te worden heb je iemand nodig die sterk in zijn schoenen staat als sportief directeur en zijn eigen ding doet. Iemand die tegen Gheysens op kan."