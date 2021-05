Elise Mertens speelt niet meer tot Roland Garros: "Lichaam moet rusten"

Mertens heeft een paar emotionele dagen achter dag. Ze werd nummer 1 van de wereld in het dubbelspel, maar sneuvelde op het toernooi in Rome in het enkelspel al in de 1e ronde na een mindere prestatie.

Vorige week moest Mertens nog geblesseerd opgeven tijdens de kwartfinales in Madrid. Ook in Rome voelde ze al relatief snel dat ze nog niet voldoende fit was. Daarom doet ze het even kalmer aan.

"Ik zal geen toernooi meer spelen voor Roland Garros", zei ze na haar verlies. "Ik heb echt het gevoel dat mijn lichaam moet rusten. Ik heb dit jaar al een paar kleine blessures gehad en het belangrijkste is dat ik met veel energie in Parijs kan aankomen."

"Met de ervaring die ik heb opgedaan, weet ik nu waartoe ik in staat ben op gravel en wat ik kan of moet verbeteren. En dan leer je ook nog veel van een verlies."