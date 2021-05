Duitse bondsvoorzitter stapt dan toch op na ophef over nazi-opmerking

De voorzitters van de Duitse regionale voetbalorganen riepen Keller eerder al op om op te stappen. De DFB publiceerde begin deze maand op zijn website de resultaten van een stemming van de regionale voorzitters over het aftreden van Keller en dat resulteerde in 26-9 in het nadeel van Keller.

"De voorzitters van de staats- en regionale bonden van het Duitse voetbal geloven niet langer in Fritz Keller na de ongewone persconferentie van dit weekend in Potsdam en vragen hem uit zijn functie te stappen", luidde het statement toen.

Keller leek eerst niet van plan op te willen stappen, maar plooit nu toch. Hij bood intussen ook zijn excuses aan.