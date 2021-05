Bouhanni twee maanden geschorst voor duwwerk in Cholet-Pays de la Loire

Nacer Bouhanni deed eind maart in een Cholet-Pays de la Loire zijn reputatie van enfant terrible weer alle eer aan met een gevaarlijke manoeuvre in de sprint. De Fransman reed Jake Stewart zo in het decor en wordt daarvoor nu gestraft.

De UCI heeft Bouhanni voor twee maanden geschorst. De straf gaat retroactief in van 8 april en eindigt op 7 juni. "Roekeloos gedrag heeft geen plaats in het moderne wielrennen", laat de UCI weten.