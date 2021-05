Almeida na baaldag: "Was mijn dagje niet, maar heb me toch geamuseerd"

Het ene jaar is het andere niet; dat geldt duidelijk voor João Almeida. Vorig jaar reed hij 2 weken in het roze en eindigde hij uiteindelijk 4e. Nu zakte de Portugees in de eerste bergrit al meteen door het ijs.

"Het was mijn dagje niet, maar het is altijd een plezier om deel uit te kunnen maken van deze groep. Ik heb me toch geamuseerd", schrijft Almeida op Instagram.

"Het is nog ver tot Milaan en ook dit is wielrennen: soms gaat het goed, soms helemaal niet. Bedankt aan iedereen die me ook in de moeilijke momenten steunt."

Het is niet helemaal duidelijk of Almeida, die meer dan 4 minuten verloor op de andere favorieten, meteen ook het klassement uit zijn hoofd zet en vanaf nu zal knechten voor Evenepoel. Volgens de geruchtenmolen zou Almeida volgend seizoen niet meer voor Deceuninck-Quick Step rijden.