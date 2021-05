Zo kan Remco Evenepoel vandaag het roze pakken in de Giro

Het parcours: 1.800 hoogtemeters

Remco Evenepoel heeft er maanden naar uitgekeken en vandaag is het zover. Eindelijk mag hij in competitie zijn klimmersbenen weer aanspreken in de eerste echte bergetappe in deze Giro.

Rit 4 serveert het peloton 1.800 hoogtemeters. Na de start in Piacenza volgen er zo'n 70 vlakke kilometers, waarna de renners over een licht golvend parcours koersen met onderweg een klim van derde categorie naar Castello di Carpineti.

Het zwaartepunt ligt in het tweede deel van de etappe met eerst de klim van derde categorie naar Montemolino, 8,6 km aan 5,7%, en tot slot volgt de slotklim, de Colle Passerino, 4,3 km aan 9,5% gemiddeld.

De finish ligt niet op de top, maar volgt na 2,5 km in Sestola. Eerst gaat het zo'n 850 meter in dalende lijn, dan volgt een klein stukje bergop van zo'n 400 meter, daalt het opnieuw lichtjes om vervolgens zo'n 300 meter te stijgen aan zo'n 2,4% en in de laatste 500 meter af te vlakken.