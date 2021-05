Winnaar belangrijkste paardenrace test positief, eigenaar wijst naar "menselijke urine op hooi"

De paardensport davert op zijn grondvesten. Medina Spirit zou pas het tweede paard zijn dat als winnaar geschrapt wordt op de erelijst van de 147 jaar oude paardenrace. Uit de resultaten van de dopingtest bleek dat het paard het dubbele van de toegestane waarde betamethason, een ontstekingsremmer, in zijn bloed had.

Verkouden stalknecht

Het is niet de eerste keer dat trainer Bob Baffert in een storm terechtkomt. Voor de flamboyante Amerikaan is het al de 5e keer dat één van zijn paarden positief testte in het voorbije jaar. In totaal staat de teller zelfs al op minstens 31.

Maar de trainer laat zich allerminst zomaar beschuldigen. "We leven in een nieuwe wereld", counterde hij de kritiek. "De paarden zitten niet in een afgesloten bubbel, maar een open stal. Mensen raken ze aan, dus er zijn veel manieren waarop paarden gecontamineerd kunnen geraken. Zeker omdat er getest wordt met belachelijke drempelwaarden."