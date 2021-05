VIDEO: De 5 sleutelmomenten van rit 4 in de Giro: strijd op twee fronten

1. Hermans en Campenaerts ontsteken monstervlucht

2. Trio rijdt weg in afdaling eerste beklimming: Hermans virtueel roze

3. Hermans moet passen op steile tweede beklimming

Het zag er lange tijd heel goed uit voor onze landgenoot, maar bij het aansnijden van het steile stuk op de 2e beklimming moest hij zijn kompanen laten gaan. Even later werd Hermans opgeslokt door de achtervolgers onder leiding van De Marchi en Vervaeke.

4. Dombrowski wint vanuit de achtergrond, Vervaeke (4e) beste Belg

In de monsterontsnapping had Joe Dombrowski zich bijna de hele dag koest gehouden, maar toen Alessandro De Marchi versnelde, had de Amerikaan het goeie moment geroken. Dombrowski profiteerde van het werk van De Marchi en liet hem op het einde achter. Als "troostprijs" mag de Italiaanse veteraan wel het roze aantrekken. Louis Vervaeke reed een alerte koers en eindigt als 4e.

5. Almeida lost, Evenepoel verliest 11 seconden

Bij Deceuninck-Quick Step hadden ze niet meteen zin om het roze over te nemen, maar ze hadden wel gehoopt dat hun 2 kopmannen zonder tijdverlies de eerste bergrit zou overleven. Remco Evenepoel slaagde daar nog behoorlijk in, al kon ook hij het tempo van Bernal en co niet volgen, maar João Almeida kreeg al een fameuze rekening gepresenteerd. De rolverdeling is alvast duidelijk: niet Evenepoel zal knechten voor Almeida maar andersom.