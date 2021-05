Umpire voelt zich bedreigd door boze papa: "Kan iemand in de buurt blijven?"

"Is het mogelijk om in de buurt te blijven?"

De zenuwen stonden strak gespannen in het duel tussen de 24-jarige Spaanse nummer 51 van de wereld en de 29-jarige Italiaanse, de nummer 83 van de WTA-lijst.

3 uur en 51 minuten lang hielden de speelsters het spektakel aan de waggel. Dat is de langste tenniswedstrijd bij de vrouwen van dit kalenderjaar en de op 5 na langste in het "open tijdperk".

Sara Sorribes Tormo redde in de eerste set 3 setballen en stond in de derde set met 0-4 achter. Toch klaarde ze de klus nog.

De vader van Camila Giorgi kon de spanning op bepaalde momenten niet de baas en uitte zijn frustraties. De umpire vond dat niet fijn en nam haar walkie talkie ter hand.

"Is het mogelijk om in de buurt te blijven, want de papa van Giorgi is heel kwaad. ik zou graag iemand in de buurt hebben", zei ze in het toestel tegen een man van de organisatie. "Komt in orde", antwoordde de man.