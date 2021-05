Steven Defour: "In mijn hoofd was ik er al lang klaar mee"

Vandaag maakte Steven Defour bekend dat hij zijn laatste match als profvoetballer heeft gespeeld. Door een blessure komt hij niet meer in actie in de play-offs en dus zit zijn voetbalcarrière erop.

In aflevering 2 van onze voetbalpodcast 90 minutes kwam het onderwerp natuurlijk aan bod. "Ik heb echt mijn laatste minuten gespeeld, het ging niet meer. Ik had nog graag de play-offs uitgespeeld, maar een klein scheurtje in mijn quadriceps heeft er anders over beslist."

Heel jammer vindt Defour het niet. "We zaten in een goeie flow, de ploeg is nog altijd goed bezig, maar in mijn hoofd was ik er al lang klaar mee. Toen ik het nieuws (over mijn blessure) hoorde, ben ik meteen aan mijn nieuwe job begonnen."