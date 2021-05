Russell Westbrook scoort zijn 182e triple-double, een record in de NBA

Russell Westbrook mag met de Washington Wizards dan verloren hebben van de Atlanta Hawks (125-124), voor hemzelf had de nederlaag een gouden randje: Westbrook was goed voor 28 punten, 13 rebounds en 21 assists.

Toen hij 8,5 minuut voor het einde een rebound plukte, waren zijn drievoudige dubbele cijfers alweer een feit. Met de 182e triple-double in zijn loopbaan doet hij beter dan Oscar Robertson, die in de jaren 60 en 70 goed was voor 181 triple-doubles.

Dit nog: Westbrook had de match tegen Atlanta in het voordeel van zijn team kunnen beslissen, maar helemaal op het einde slaagde hij er niet in de ultieme driepunter door de korf te gooien.