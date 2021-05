Ook in Panathinaikos houdt Bölöni het maar 7 maanden vol

Bölöni heeft dit seizoen weinig succes bij zijn clubs. Bij AA Gent werd hij in september na amper 25 dagen en 3 wedstrijden aan de kant geschoven. "Een verkeerde match", klonk het toen.

De Roemeen vond een maand later al een nieuwe uitdaging bij Panathinaikos, maar dat avontuur is ook al na 7 maanden afgelopen. De 68-jarige trainer betaalt het gelag voor de 1-0-nederlaag tegen rivaal AEK Athene.

Panathinaikos is twee speeldagen voor het einde van de play-offs weggezakt naar de 5e plek en grijpt zo naast een ticket voor de Champions League of Europa League, onvergeeflijk voor de 20-voudige kampioen.

Bölöni neemt afscheid met 14 overwinningen, 6 puntendelingen en 10 nederlagen op zijn Griekse rapport. Dan had hij meer succes bij zijn eerste passage in Griekenland: in 2011-2012 loodste hij PAOL Saloniki naar de 4e plek in de Super League.