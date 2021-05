Manchester City kroont zich 3e keer in 4 jaar tot landskampioen

Manchester City trok tijdens de zomer de geldbuidel stevig open om zijn defensie dicht te metselen. Met Ruben Dias (Benfica) en Nathan Aké (Bournemouth) had Pep Guardiola weer wat extra opties in de achterhoede. Ferran Torres (Valencia) moest op de flanken extra zuurstof brengen.

Toch begon City dramatisch aan het seizoen. Het pakte amper 12 punten in zijn eerste 8 duels, de slechtste start sinds 2008. Met een 2-0-nederlaag tegen Tottenham in november stond City zelfs even in de rechterkolom van het klassement, ongezien.

Maar het was wel de laatste nederlaag van 2020, want de gaatjes in de defensie werden toegestopt. Met 6 clean sheets op een rij, maar vooral met een indrukwekkende zegereeks van 82 dagen en 15 wedstrijden rukte Manchester City halfweg het seizoen op naar de koppositie.

Het hoogtepunt van de reeks: een knappe 4-1-overwinning tegen titelverdediger Liverpool, de eerste in 18 jaar op Anfield. Alleen Manchester United leek nog aan te klampen: de stadsrivalen smeerden City nog eens een nederlaag aan in maart.

Maar Manchester City had zijn zinnen gezet op een 7e landstitel. Met een voorsprong van 11 punten had City nog eens 11 punten nodig in de laatste 6 wedstrijden voor een titelfeest. Tegen Chelsea (2-1) liep het een eerste keer mis, maar uiteindelijk deed Leicester City het zware werk door Manchester United het nekschot te geven.