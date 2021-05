Heropflakkering coronavirus doet Nadal twijfelen over deelname Spelen

Nadal kroonde zich tot olympisch kampioen in het enkelspel in 2008 en deed er nog een dubbeltitel bij in 2016. Maar het is niet zeker of hij er in Tokio nog een 3e olympische titel aan kan toevoegen.

"Onder normale omstandigheden zou ik er niet aan twijfelen, want iedereen weet wel wat de Spelen voor mij betekenen", zegt de Spanjaard. "Maar gezien de huidige omstandigheden weet ik het nog niet."

"Ik wacht de komende maand af om te bekijken hoe de situatie evolueert. Ik weet het echt nog niet, een duidelijker antwoord kan ik niet geven."

Japan kampt sinds enkele weken weer met een heropflakkering van het coronavirus. In meerder prefecturen, waaronder Tokio, werd de noodtoestand afgekondigd. Met nog 73 dagen tot de Spelen veroorzaakt het zenuwachtigheid.