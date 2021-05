Gert Verheyen trainde nog onder Emilio Ferrera: "Vanaf dag 1 was ik onder de indruk"

Na jaren werken in de luwte was het lang stil rond Emilio Ferrera, maar sinds de 53-jarige voetbalcoach stuntte met Seraing en een 1A-ticket afdwong staat hij weer volop in de aandacht. Gert Verheyen is een fan van de man. "Hij behoort tot de topcoaches in België", vertelde de oud-voetballer over zijn eigen ervaringen in Extra Time.

Verheyen, die met Ferrera kennismaakte als coach in zijn nadagen bij Club Brugge (in 2006), maakte van de Seraing-trainer zijn Moment van de Week. "Ik speelde mijn laatste 5 matchen bij Club Brugge onder hem. Het jaar erna was ik beloftecoach in Brugge en hij hoofdcoach." "Ik heb hem toen zeer goed leren kennen. Vanaf de eerste dag ben ik eigenlijk onder de indruk geweest van zijn kwaliteiten. Voor mij hoort hij absoluut bij het kransje topcoaches in België, hoewel hij misschien niet dat palmares heeft van vele anderen." "Voor mij is Ferrera een voorbeeld van dat je toch heel veel kwaliteiten als trainer kan hebben, maar toch niet hetzelfde - noem het dan - geluk, zoals het ergens passeren op het juiste moment."

"Een platte 4-4-2 wordt bij balbezit eigenlijk een 2-4-2-2"

Verheyen gaat dieper in op de zaak en vertelt wat de ex-coach van o.a. KSK Beveren, RWDM, Lierse, Brussels, La Louvière, Club Brugge, Xanthi, Panthrakikos, Panionios, Lokeren, Al Shabab, Genk, Dender, OHL, Anderlecht-jeugd en Dudelange zo goed maakt. "Om te beginnen zijn trainingsmethodes: dat was een manier van trainen die ik daarvoor eigenlijk nog niet gezien had. Dat was zeer leerrijk. Er zaten ideeën achter, een bedoeling, hij deed niet zomaar wat." En je ziet dat nu bij Seraing nog, toonden beelden van de barrage tegen Waasland-Beveren aan. "Het begint eigenlijk met een platte 4-4-2, maar dat wordt bij balbezit dan een 2-4-2-2. De opbouw gebeurt met 2 centrale verdedigers, dan komen 4 middenvelders met de 2 opgeschoven backs." "Daarvoor heb je dan nog eigenlijk de linker- en rechtermiddenvelder, hier Bernier en Yallow, die naar binnenkomen. En daarvoor nog 2 man. Centraal zijn er veel mensen, dicht bij elkaar vaak." "En daar komen dan variaties op. Als er 1 middenvelder inzakt, zou je kunnen spreken van een 3-5-2, al verandert dat eigenlijk constant. Maar Bernier en Yallow staan toch weer naar binnen. En dat is vervelend voor middenvelders en vooral verdedigende middenvelders bij de tegenstand." "Dit is eigenlijk zijn handtekening. Bij Club Brugge was dat toen ook zo. Dit is moeilijk te verdedigen, als het goed gedaan is. En dat vind ik dan ook een prestatie. Bij Seraing zitten een paar goeie spelers, Mikautadze zeker, maar het zijn geen topspelers. Dat je dat daarmee gedaan krijgt, zegt toch wel iets. Dat is absoluut zijn verdienste."

"Spelers beter maken en een geweldige oefenstof"

Er wordt nu gewag gemaakt dat Ferrera bij Seraing zou vertrekken. Hij wordt als jeugdtrainer bij Gent genoemd. Verheyen: "Dat is logisch. De beloften van Anderlecht liet hij ook zo spelen." "En als je dan spreekt over zijn trainingsaanpak. Toen zelfs, in de opwarming van matchen, haalde hij zijn lijnen boven. Voor de match deden die mannen een zinvolle oefening. Hij liet die mannen niet zomaar wat doen, zoals je zo vaak ziet." "Wat je ook doet, bij hem moet het nut hebben. Maar er zijn mannen die met een andere manier van trainen ook veel succes hebben gehad. Het is niet dat als je het zo doet, je altijd succes gaat hebben. Daar is Ferrera voor mij een voorbeeld van." "Zo passeerde hij bij Club Brugge op een slecht moment. De ploeg was niet goed genoeg, we waren veel goeie gasten kwijt. Misschien was Club Brugge op dat moment ook niet klaar voor hem." Filip Joos weet dat Ferrera gek is van Marcelo Bielsa, de excentrieke Argentijnse coach van Leeds. "Hij heeft hem leren kennen in Mexico. En van Bielsa kan jij eigenlijk ook hetzelfde zeggen: als je zijn ideeën en palmares naast elkaar zet, is dat ook bijna niks." Wesley Sonck: "Je hoort wel van alle twee dat ze spelers beter maken en dat hun oefenstof geweldig is." Verheyen: "Hij is geen coach die een aantal trainingen heeft en waarbij hetzelfde altijd terugkomt. Hij is iemand die morgen iets anders verzint en een kwartier voor de training ook nog een idee heeft. Dat zijn mannen die verder denken dan gewoon wat ze kennen."

