Geen Ardense Pijl was weer domper voor Belgische jeugd: "Verloren generatie klinkt redelijk negatief"

Terwijl de profs lustig - zij het ook wel wat minder - kunnen koersen in deze coronatijden, blijven de Belgische jeugdrenners verstoken van competitie. Zondag had de Ardense Pijl, een topkoers bij de beloften, moeten gereden worden, maar in laatste instantie werd die toch afgeblazen. Sporza peilde bij Aaron Van der Beken (Lotto-Soudal) en Jenno Berckmoes (Home Solution) naar de gemoedstoestand bij de jonge renners.

Van der Beken en Berckmoes zijn 2 talentvolle jongeren van 20 die vol verwachting uitkeken naar hun eerst koers na de coronastop. Tot woensdag stond de veeleisende koers met 4.000 hoogtemeters op de kalender, maar uiteindelijk kwam er alsnog een njet. De organisator nam zijn wensen voor waarheid, nodigde de ploegen uit, gaf een persconferentie en onderhield zelfs de sociale media van de Ardense Pijl. Het leek allemaal echt, ook al had de Belgische bond het licht op 1 april al op rood gezet, omdat het om een 1.2-wedstrijd gaat, die niet onder het protocol van professionele wedstrijden valt zoals opgenomen in het Ministerieel Besluit van 28 oktober 2020.



Weer een ferme tik voor de Belgische jeugdrenners, die al ruim een jaar niet of amper konden koersen. Ze kunnen zich niet tonen aan de profploegen, er wordt al gesproken van een verloren generatie.

Jenno Berckmoes.

"Ik was er klaar voor met de KOM op de Stockeu"

Sporza trof dan ook 2 ontgoochelde beloften. Van der Beken: "We hadden hier naartoe geleefd. Het was de 1e koers op de kalender. Die afgelasting was weer een serieuze tik." "We hadden er 3 weken serieus naartoe gewerkt. We zijn er gaan trainen, deden er een kleine stage met de ploeg. Je steekt er ook zelf tijd en geld in. Je staat op en gaat slapen met de koers en laat er zoveel dingen voor." "Ik was supergemotiveerd om er te starten, de Ardennen zijn ook een beetje mijn parcours. Maar het heeft niet mogen zijn." Berckmoes bereidde zich vooral voor met de ploeg. "We deden daarbij vaak koerssimulaties om toch een beetje die prikkels te hebben. Al is dat totaal niet hetzelfde." "Ik probeerde ook altijd beter en beter te worden in de trainingen, maar dat is moeilijker op training dan met koers." Berckmoes was klaar voor de Ardense Pijl, want hij pakte in het laatste weekend op Strava de KOM op de Stockeu, een beruchte helling in Stavelot. "We deden met de ploeg enkele testjes om de selectie te bepalen. Ik nam mijn goeie vriend Rune Herregodts, prof bij Sport Vlaanderen-Baloise, mee voor die testjes, we koersten tot boven en dan is die KOM wel leuk."

"De hoop steeds weer moeten opbergen is niet leuk"

Wat betekende dit nu voor de 2 dat de Ardense Pijl niet kon doorgaan? Berckmoes: "Heel veel. Ik denk aan alle renners die er klaar voor waren en er alles voor gedaan hebben. Het ergste is dat de datums altijd worden opgeschoven. We krijgen altijd hoop, maar moeten die dan steeds weer opbergen. Dat is niet leuk." Van der Beken bevestigt: "Mentaal is dat wat moeilijker, maar ik ben mentaal redelijk sterk en probeer altijd te focussen op een volgend doel. Ik hoop dat we binnenkort in de profkoers in Ruddervoorde kunnen deelnemen, maar dat is ook nog geen zekerheid." "Dus focus ik mij nu op de Baby Giro begin juni. Ik hoop mij nog een goeie 4 maanden tot het einde van het jaar te kunnen bewijzen." Van der Beken rijdt zijn 1e jaar bij de opleidingsploeg van Lotto-Soudal. "Jammer genoeg zijn wij niet continentaal, want continentale renners kunnen wel geswitcht worden met de profploeg. Maar wij zijn een clubploeg en kunnen daarom niet deelnemen met de profs." De twee kunnen dus nergens starten en moeten wachten op groen licht van hogeraf aangaande de jeugdsporten. In het buitenland gaan koersen, was er ook niet bij. "In Frankrijk en Italië is redelijk wat gekoerst geweest, die zijn ook nooit echt gestopt", zegt Van der Beken. "Belgen die in een buitenlandse ploeg rijden, mogen daar rijden. Ik begrijp niet dat wij niet in het buitenland mogen rijden."

Belgen die in een buitenlandse ploeg rijden mogen in het buitenland rijden. Ik begrijp niet dat wij niet in het buitenland mogen koersen. Aaron Van der Beken

Ook Berckmoes is met Home Solution niet in het buitenland geraakt. "Al heeft onze ploeg daar wel heel veel werk ingestoken. Ze probeerde ons overal in te schrijven, maar we kregen overal negatief antwoord." "Je kan dat wel een beetje zien als oneerlijke concurrentie. Want die buitenlandse ploegen zijn kunnen blijven doorkoersen en de renners worden daar natuurlijk sterker van." Ondanks de dramatische situatie ziet Berckmoes rond zich veel gemotiveerde renners. "Veel jongeren hebben goed doorgetraind, ik heb er niet veel zien onderuitgaan. Het verbaast mij wel dat iedereen zo gemotiveerd blijft." "Ik denk dus niet dat het een immens verschil zal zijn, maar die anderen hebben natuurlijk die prikkels gehad. Op dat vlak zal er dus wel een tekort zijn." De twee willen graag prof worden, maar kunnen zich voorlopig dus niet bewijzen. Berckmoes: "Dit jaar en volgend jaar zijn daar wel nog kansen voor. Al blijft het lastig om al die mooie koersen niet te zien doorgaan." Van der Beken: "De kansen en de tijd worden altijd kleiner en korter. Wat kunnen we voorleggen als we niets kunnen bewijzen? Wat zegt een test? Je moet het toch nog altijd doen in de koers."

Aaron Van der Beken.

"Verloren generatie vind ik redelijk negatief"