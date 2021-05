Gaat Fransman Aymeric Laporte deze zomer met Spanje naar het EK?

De 26-jarige Aymeric Laporte is al enkele jaren een steunpilaar in de verdediging van Manchester City, maar verzamelde tot nog toe geen enkele cap voor Frankrijk. De linksvoetige verdediger kwam niet verder dan 3 selecties bij Les Bleus.

Laporte, die Baskische overgrootouders heeft en tussen 2010 en 2018 voor Athletic Bilbao speelde, heeft nu op vraag van de Spaanse voetbalbond een Spaans paspoort aangevraagd en gekregen. Daardoor komt hij in aanmerking voor de Spaanse nationale ploeg.

Volgens de Spaanse pers trekt bondscoach Luis Enrique flink aan de mouw van Laporte, die in het verleden de Spaanse interesse nog afhield in de hoop voor Frankrijk te kunnen voetballen.

Of Laporte met Spanje naar het EK trekt, weten we over tien dagen. Dan maakt Luis Enrique zijn selectie bekend.